В Сумах провели часовой забег

Перед началом третьего дня чемпионата Украины по легкой атлетике на дорожку вышли все желающие поучаствовать в часовом забеге. Таких оказалось 31.
В итоге победу с результатом 16760 м одержал Алексей Меденцов. Вторым стал Дмитрий Харченко – 16730 м. Третьим по дистанции стал Александр Скляр – 15450 м, а с учетом возрастного коэффициента – 60-летний Сергей Панченко – 16106 м (пробежал 13830 м). Среди женщин лучшей и единственной была киевлянка Нина Иваровская – с учетом возрастного коэффициента 15021 м (пробежала 12138 м).
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