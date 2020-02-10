В Сумах провели часовой забег 22 февраля в манеже СумГУ прошел часовой забег для всех желающих.

Перед началом третьего дня чемпионата Украины по легкой атлетике на дорожку вышли все желающие поучаствовать в часовом забеге. Таких оказалось 31.

В итоге победу с результатом 16760 м одержал Алексей Меденцов. Вторым стал Дмитрий Харченко – 16730 м. Третьим по дистанции стал Александр Скляр – 15450 м, а с учетом возрастного коэффициента – 60-летний Сергей Панченко – 16106 м (пробежал 13830 м). Среди женщин лучшей и единственной была киевлянка Нина Иваровская – с учетом возрастного коэффициента 15021 м (пробежала 12138 м).