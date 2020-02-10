«Девятка» всмятку: серьезное ДТП под Глуховом

По информации компетентных источников, водитель “девятки”, не рассчитав безопасную скорость движения, допустил столкновение с мотоблоком. Как рассказали в полиции, мотоблок двигался без опознавательных знаков посреди дороги. Также, водитель мотоблока, увидев масштабы произошедшего, испугался и сбежал с места происшествия. Спустя сутки он вернулся домой.
Не исключено, что водитель малогабаритного трактора был в нетрезвом состоянии и не хотел отправляться на медицинское освидетельствование, чтобы не усугублять свое положение.
На момент аварии в салоне “ВАЗа” находились водитель и ребенок. В результате ДТП, несовершеннолетнему ребенку стеклом посекло лицо. По сообщениям очевидцев, они были госпитализированы в Глуховскую больницу. На данный момент их жизни ничего не угрожает.
За нарушение правил дорожного движения в отношении двух водителей составлены административные протоколы. Полицией назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена окончательная причина ДТП.
В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка, пишет Глухов.инфо.
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