«Девятка» всмятку: серьезное ДТП под Глуховом Вечером 19 февраля водитель автомобиля ВАЗ-2109 столкнулся с движущимся по дороге мотоблоком. ДТП произошло в с. Береза Глуховского района.

По информации компетентных источников, водитель “девятки”, не рассчитав безопасную скорость движения, допустил столкновение с мотоблоком. Как рассказали в полиции, мотоблок двигался без опознавательных знаков посреди дороги. Также, водитель мотоблока, увидев масштабы произошедшего, испугался и сбежал с места происшествия. Спустя сутки он вернулся домой.

Не исключено, что водитель малогабаритного трактора был в нетрезвом состоянии и не хотел отправляться на медицинское освидетельствование, чтобы не усугублять свое положение.

На момент аварии в салоне “ВАЗа” находились водитель и ребенок. В результате ДТП, несовершеннолетнему ребенку стеклом посекло лицо. По сообщениям очевидцев, они были госпитализированы в Глуховскую больницу. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

За нарушение правил дорожного движения в отношении двух водителей составлены административные протоколы. Полицией назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена окончательная причина ДТП.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка, пишет Глухов.инфо.