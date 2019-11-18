Сумские каратисты отличились в Харькове

Каратисты сумского клуба «Прогресс» завоевали 2 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Чемпионами стали Евгения Киселева и Глеб Бондаренко, серебро досталось Алексею Волкову, командам 10-11 лет (Бондаренко Глеб, Пехтерев Миша, Любимов Дима, Стойка Илья), 12-13 лет (Косарич Андрей, Маликов Егор, Билоус Даниил), 14+ лет (Касьянов Даниил, Молошенко Стас, Буглак Андрей) в кумитэ, бронза – Кире Скороспешкиной, Веронике Филатовой, Макару Лысенко, Илье Стойке, Андрею Буглаку, Дмитрию Резнику, Юлии Леоненко и Анне Гейко.
По результатам выступления «Прогресс» занял 11-е место из 61 клуба (830 участников из 11 стран).
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