Сумской завод «SELMI» продают за 3 миллиона долларов

Торги запланированы на 5 марта этого года. В объявлении указана стартовая цена - $ 3050771, стоимость одного квадратного метра недвижимости $ 48.
Продают 79 объектов недвижимости завода (нежилые здания, сооружения, коммуникации и т.п.) общей площадью 63,8 тысячи кв.м, которые расположенные на 12,32 га земли, пишет sumy.today.
8 августа состоялось заседание комитета кредиторов, на котором ликвидатор доложил, что по договору на проведение аукциона по продаже имущества ПАО...
21 декабря во время очередного заседания городского совета сумские депутаты обратились к Премьер-министру Украины Владимира Гройсману с просьбой повлиять на...
На заседании комитета кредиторов ПАО «Selmi» 22 сентября было рассмотрено заявление ALKOR TECHNOLOGIES Limited (Великобритания) на участие в санации этого...
3 июня во время второго пленарного заседания LI сессии Сумского городского совета депутаты поддержали обращение к Президенту и Премьер-министру Украины...
18 декабря Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию арбитражного управляющего Евгения Чупруна и восстановил его полномочия управляющего санацией ЭЛМИ. После...