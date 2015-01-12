Сумской завод «SELMI» продают за 3 миллиона долларов На сервисе Kupizalog, который занимается реализацией проблемных активов, 17 февраля появилось объявление о проведении торгов по продаже объектов недвижимости ОАО «SELMI».

Торги запланированы на 5 марта этого года. В объявлении указана стартовая цена - $ 3050771, стоимость одного квадратного метра недвижимости $ 48. Продают 79 объектов недвижимости завода (нежилые здания, сооружения, коммуникации и т.п.) общей площадью 63,8 тысячи кв.м, которые расположенные на 12,32 га земли, пишет sumy.today.