Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02308

Сумской завод «SELMI» продают за 3 миллиона долларов

На сервисе Kupizalog, который занимается реализацией проблемных активов, 17 февраля появилось объявление о проведении торгов по продаже объектов недвижимости ОАО «SELMI».

Торги запланированы на 5 марта этого года. В объявлении указана стартовая цена - $ 3050771, стоимость одного квадратного метра недвижимости $ 48.

Продают 79 объектов недвижимости завода (нежилые здания, сооружения, коммуникации и т.п.) общей площадью 63,8 тысячи кв.м, которые расположенные на 12,32 га земли, пишет sumy.today.

Экономика SeLMI

По тематике

В Сумах продают завод «SELMI»
12.08.2019 11:06

В Сумах продают завод «SELMI»

8 августа состоялось заседание комитета кредиторов, на котором ликвидатор доложил, что по договору на проведение аукциона по продаже имущества ПАО...

22.12.2016 11:59

Сумские депутаты просят национализировать ПАО «SELMI»

21 декабря во время очередного заседания городского совета сумские депутаты обратились к Премьер-министру Украины Владимира Гройсману с просьбой повлиять на...

28.09.2015 15:36

Сумское предприятие-банкрот хотят реанимировать британцы

На заседании комитета кредиторов ПАО «Selmi» 22 сентября было рассмотрено заявление ALKOR TECHNOLOGIES Limited (Великобритания) на участие в санации этого...

05.06.2015 14:58

Сумские депутаты просят национализировать «SELMI»

3 июня во время второго пленарного заседания LI сессии Сумского городского совета депутаты поддержали обращение к Президенту и Премьер-министру Украины...

12.01.2015 19:16

Санацией СЭЛМИ снова управляет Чупрун, а вопрос ее продления Сумской хозсуд рассмотрит 29 января

18 декабря Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию арбитражного управляющего Евгения Чупруна и восстановил его полномочия управляющего санацией ЭЛМИ. После...

view counter

Статьи

Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
19.02.2020 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 5
19.02.2020 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
19.02.2020 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
19.02.2020 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.