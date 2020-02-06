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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39130

На Сумщине полиция разыскивает «кредитного» афериста

На этот раз жертвой злоумышленника стала 27-летняя жительница Глуховского района. Мошенник использовал схему «Ваша сим-карта заблокирована», и в течение января-февраля оформил на ее имя кредитов более чем 26 000 грн.

По словам заявительницы, в январе ей на мобильный позвонил мужчина, назвавшийся оператором мобильной связи, и сообщил, что ее номер будет заблокирован. Для разблокирования попросил назвать номера трех последних собеседников, что женщина и сделала. Через некоторое время на ее телефон пришло сообщение об оформлении кредитов на сумму 8000 гривен, а в феврале поступили сообщения из онлайн банков о согласовании кредитов более чем на 18 000 гривен. Сама же женщина утверждает, что никаких ссуд не брала.

Работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по розыску мошенника.

Правоохранители предостерегают граждан ни в коем случае не доверять неизвестным телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались; быть внимательными и осмотрительными, и проверять полученную информацию через «горячие линии» соответствующих мобильных операторов. В случае любых сомнений класть трубку, и обращаться на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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