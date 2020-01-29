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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19674

На Сумщину надвигается циклон Yulia

В связи с активным циклоном Yulia, 24 февраля по Сумской области и г.Сумы ожидаются сложные погодные условия.

Осадки в виде мокрого снега и дождя, днем значительные осадки, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Образуется снежный покров высотой 5-10 см, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды

По тематике

21.02.2020 17:00

С воскресенья в Сумах прогнозируют дождь со снегом

В воскресенье, 23 февраля, и понедельник, 24 февраля, на Сумщине ожидается изменение погодных условий....

20.02.2020 08:28

Прогноз погоды на Сумщине до конца недели

До конца недели в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....

На Сумщину идет штормовой циклон
10.02.2020 13:42

На Сумщину идет штормовой циклон

Штормовой циклон Sabine, который последние дни свирепствовал над Европой, приведет к усложнению погодных условий на большей территории Украины и в...

04.02.2020 14:45

На Сумщине прогнозируют похолодание и снег

Снег, местами метель и понижение температуры ожидается в Сумской области ближайшие дни, сообщает Сумской областной гидрометцентр сообщает....

В Сумах ожидают 15 см снега
29.01.2020 14:38

В Сумах ожидают 15 см снега

30-31 января в связи с выходом активного циклона по Сумской области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия, сообщает Сумской...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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