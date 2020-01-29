На Сумщину надвигается циклон Yulia

Осадки в виде мокрого снега и дождя, днем значительные осадки, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Образуется снежный покров высотой 5-10 см, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
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Штормовой циклон Sabine, который последние дни свирепствовал над Европой, приведет к усложнению погодных условий на большей территории Украины и в...
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