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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14555

Директора шосткинской «Звезды», пойманного на взятке, взяли под стражу

21 февраля задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия «Шосткинский казенный завод «Звезда».

Разоблачение взяточника произошло при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса, прокуроров военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины и оперативного сопровождения УСР в Сумской области НП, следователями ГУ Национальной полиции Украины.

Указанную сумму руководитель получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК «Укроборонпром».

21 февраля взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода изъята.

22 февраля задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом применено ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Право Взятка Звезда

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