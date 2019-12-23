Сумские самбисты отличились в столице

Юные сумчане завоевали на турнире 6 медалей: 1 место - Артем Прийменко и Егор Прийменко, 2 место - Константин Слюсар и Илья Вьюн, 3 место - Савелий Гузь и Артур Коваль. 5-е места у Фаддея Гузя и Кирилла Латышева.
24 января в Сумах завершился молодежный чемпионат Украины по самбо....
23 января в Сумах завершился первый день молодежного чемпионата Украины по самбо....
Чемпионат Украины по самбо среди юниоров, юниорок, юношей и девушек старшего возраста пройдет в Сумах 22-25 января....
Чемпионат Украины по самбо среди юниоров, юниорок, юношей и девушек старшего возраста пройдет в Сумах 22-25 января....
20-21 декабря в Вене (Австрия) проходил Международный турнир «Ratiborets SAMBO Open 2019»....