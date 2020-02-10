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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55343

Внимание! На Сумщине синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий

По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины будут наблюдаться сложные погодные условия.

24 февраля - значительный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в течение суток на дорогах гололедица.

25 февраля - ночью снег, мокрый снег, днем значительные осадки, метель, местами налипание мокрого снега, днем северо-западный ветер 15-20 м / с, на дорогах гололедица.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными, не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть предельно внимательными на дороге и, по возможности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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