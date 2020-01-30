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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13443

На Сумщине дорожники высыпали на дороги 840 тонн песка и соли

Сегодня ночью в Сумскую область пришел циклон с запада с порывами ветра 15-20 м/с, мокрым снегом и температурой от 4 до 0 градусов.

С момента ухудшения погодных условий работниками дорожного хозяйства Сумской области ведутся работы по расчистке дорог от снега и обработки покрытия противогололедными материалами, сообщает Служба автомобильных дорог Сумской области.

На протяжении ночи на дорогах государственного значения общего пользования Сумской области было задействовано 56 единиц техники, 71 работник и использовано 820 тонн противогололедных смеси и 20 тонн соли.

По состоянию на 9 утра 24 февраля работает 92 единицы техники и 117 работников подрядных организаций Службы автомобильных дорог в Сумской области.

Дорожники просят водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения по автомобильным дорогам области и четко соблюдать правила дорожного движения.

Напоминаем: в случае непредвиденных ситуаций во время движения по автодорогам в области действует 30 пунктов обогрева (производственные базы дорожных хозяйств районов, дорожно-ремонтные пункты).

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области по телефонам 0542-700-281, 050-307-56-92.

Общество Уборка снега

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