На Сумщине дорожники высыпали на дороги 840 тонн песка и соли

С момента ухудшения погодных условий работниками дорожного хозяйства Сумской области ведутся работы по расчистке дорог от снега и обработки покрытия противогололедными материалами, сообщает Служба автомобильных дорог Сумской области.
На протяжении ночи на дорогах государственного значения общего пользования Сумской области было задействовано 56 единиц техники, 71 работник и использовано 820 тонн противогололедных смеси и 20 тонн соли.
По состоянию на 9 утра 24 февраля работает 92 единицы техники и 117 работников подрядных организаций Службы автомобильных дорог в Сумской области.
Дорожники просят водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения по автомобильным дорогам области и четко соблюдать правила дорожного движения.
Напоминаем: в случае непредвиденных ситуаций во время движения по автодорогам в области действует 30 пунктов обогрева (производственные базы дорожных хозяйств районов, дорожно-ремонтные пункты).
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области по телефонам 0542-700-281, 050-307-56-92.
В связи с погодными условиями, в 13:00 на улицы и тротуары нашего города выедет максимальное количество снегоуборочной техники....
Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания дал поручение коммунальным предприятиям и обслуживающим организациям оперативно реагировать на изменение погодных...
Сегодня, 24 февраля, на дорогах Сум гололедица....
КП «Дорремстрой» работает над расчисткой дорог города от снега....
В связи с погодными условиями, в 22:00 на улицы и тротуары Сум выедет максимальное количество снегоуборочной техники....