В Сумах ради установки знака «пешеходный переход» хотят потратить 800 тысяч

Докладывал и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.
- Департаментом инфраструктуры было в очередной раз проведено обследование улично-дорожной сети на перекрестке ул. Степана Бандеры и пер. Гетманского, - доложил он. – Установлен факт отсутствия тротуарной дорожки по правой стороне вдоль проездной части ул. Бандеры от ул. Павлова до пер. Гетманского. Во-первых, для того, чтобы сделать там пешеходный переход, там нужно сделать понижение бордюрного камня, и люди, перейдя, должны идти по нормально оборудованному тротуару. А они фактически упираются в стену, в забор. И до того момента, как мы не сделаем тротуар, нет смысла устанавливать там знак «пешеходного перехода». Такой вывод.
- Чей это вывод? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.
- Мы с полицией выезжали и согласовали этот вопрос. Понижение нужно делать – раз, и пешеходную дорожку – два. Стоимость работ, ориентировочно мы посчитали, 800 тыс. грн.
- Вы закрутили так, что… - удивился мэр.
- Можно поставить, но нужно же сделать по-людски, - настаивал чиновник.
В итоге мэр Сум согласился. О сроках ничего сказано не было…
Что интересно, таких фантомных переходов в Сумах хватает даже в центре города, но почему-то чиновники не спешат тратить на них ни свои силы, ни бюджетные средства.
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