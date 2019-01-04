Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58604

В Сумах ради установки знака «пешеходный переход» хотят потратить 800 тысяч

Сегодня, 24 февраля, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос установки знака пешеходного перехода на перекрестке ул. С. Бандеры и пер. Гетманского.

Докладывал и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- Департаментом инфраструктуры было в очередной раз проведено обследование улично-дорожной сети на перекрестке ул. Степана Бандеры и пер. Гетманского, - доложил он. – Установлен факт отсутствия тротуарной дорожки по правой стороне вдоль проездной части ул. Бандеры от ул. Павлова до пер. Гетманского. Во-первых, для того, чтобы сделать там пешеходный переход, там нужно сделать понижение бордюрного камня, и люди, перейдя, должны идти по нормально оборудованному тротуару. А они фактически упираются в стену, в забор. И до того момента, как мы не сделаем тротуар, нет смысла устанавливать там знак «пешеходного перехода». Такой вывод.

- Чей это вывод? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Мы с полицией выезжали и согласовали этот вопрос. Понижение нужно делать – раз, и пешеходную дорожку – два. Стоимость работ, ориентировочно мы посчитали, 800 тыс. грн.

- Вы закрутили так, что… - удивился мэр.

- Можно поставить, но нужно же сделать по-людски, - настаивал чиновник.

В итоге мэр Сум согласился. О сроках ничего сказано не было…

Что интересно, таких фантомных переходов в Сумах хватает даже в центре города, но почему-то чиновники не спешат тратить на них ни свои силы, ни бюджетные средства.

Общество Пешеходный переход

По тематике

Про и контра: сумчан предлагают решить проблему опасного пешеходного перехода в центре
24.12.2019 13:43

Про и контра: сумчан предлагают решить проблему опасного пешеходного перехода в центре

На сайте онлайн-петиций сразу три обращения, которые касаются пешеходного перехода от универмага «Киев» к скверу «Счастья»....

Сумчане снова требуют решить вопрос проблемного перехода в центре
19.12.2019 13:15

Сумчане снова требуют решить вопрос проблемного перехода в центре

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Светофор по требованию».... 1

В Сумах на спуск от «Эспланады» к «Лавине» денег нет
24.05.2019 15:58

В Сумах на спуск от «Эспланады» к «Лавине» денег нет

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обустроить дорожку от пешеходного перехода от ТЦ «Лавина»....

Возле «Лавины» хотят еще и пешеходный переход со светофором убрать
11.03.2019 10:47

Возле «Лавины» хотят еще и пешеходный переход со светофором убрать

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко предложил возле ТРЦ «Лавина» убрать и светофор и пешеходный переход....

За ночь коммунальщики «осушили» лужу в центре Сум
04.01.2019 09:01

За ночь коммунальщики «осушили» лужу в центре Сум

После публикации в интернете фото двухметровой лужи и сгребенных сугробов на переходе через ул. Ильинскую в районе «Укртелекома» городские власти...

view counter

Статьи

Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
19.02.2020 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 5
19.02.2020 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
19.02.2020 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
19.02.2020 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.