Сумские коммунальщики не умеют убирать снег без тычка мэра

- Погодные условия снова изменились, по прогнозам синоптиков будет только три спокойных дня, затем неделя будет снежной, - начал он. - Нужно, чтобы дворники и техника работали не с семи часов утра, а с шести или даже с пяти, потому что людям нужно на работу. Также обратите внимание на конечные остановки, чтобы было расчищено, потому что транспорт из-за снега не должен остановиться.
Он приказал начальнику управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслану Голоперов проверить как ведутся работы по очистке от снега на остановках, а начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергею Яковенко проинспектировать чистоту дорог и движение транспорта и доложить о ситуации.
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