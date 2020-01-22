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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 51 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 15 строений.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 65 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, 25 зданий, одну единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 2 млн. 100 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 5 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, зимой увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!

В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Предостерегаем - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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