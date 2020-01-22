За неделю на Сумщине зарегистрировано 51 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 65 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, 25 зданий, одну единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 2 млн. 100 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 5 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Как свидетельствует статистика, зимой увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!
В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Предостерегаем - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
За прошедшую неделю случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий....
В результате пожаров погиб один человек и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 5 единиц автотракторной...
За прошедшую неделю случаев гибели людей на пожарах систем не зарегистрировано, травмировано 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий...
В результате пожаров погибло один человек. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий, 2 единицы автотракторной техники....
Почти ежедневно в пожарно-спасательной службы области поступают сообщения со стационарных и мобильных телефонов с просьбой о помощи от жителей области,...