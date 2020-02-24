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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах продолжают сносить остановки

В Сумах продолжается демонтаж незаконных временных сооружений.

Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения убрала незаконно установленные временные сооружения.

Соответствующие работы провели в пятницу, 21 февраля, на ул. Харьковская, ул. Прокофьева (остановка общественного транспорта), ул. Засумская (около д. №12) и ул. Героев Крут (около д. №82).

КП «Горсвет» провело отключения ВС от электросети. Управления патрульной полиции в городе Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ. ООО «СНД-АВТОТРАНС» демонтировала и вывезла временные сооружения.

До момента установления владельцев демонтированного, объекты будут храниться на территории КП «Центр ухода за животными», сообщает сайт мэрии.

Когда на месте снесенных будут установлены новые остановки не сообщается…

Общество Демонтаж МАФов Демонтаж остановки

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