В Сумах продолжают сносить остановки

Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения убрала незаконно установленные временные сооружения.
Соответствующие работы провели в пятницу, 21 февраля, на ул. Харьковская, ул. Прокофьева (остановка общественного транспорта), ул. Засумская (около д. №12) и ул. Героев Крут (около д. №82).
КП «Горсвет» провело отключения ВС от электросети. Управления патрульной полиции в городе Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ. ООО «СНД-АВТОТРАНС» демонтировала и вывезла временные сооружения.
До момента установления владельцев демонтированного, объекты будут храниться на территории КП «Центр ухода за животными», сообщает сайт мэрии.
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