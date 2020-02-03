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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13259

ОРВИ и грипп в Сумах идут на спад

Заболеваемость в Сумах меньше эпидпорога на 10%.

Об этом сегодня, 24 февраля, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе количество зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа уменьшилось на 10%, - доложила она. – За неделю было 1586 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Среди заболевших 62% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости на 10% ниже круглогодичного порога. Было госпитализировано 125 жителей города, 70% из них - дети. За неделю зарегистрировано 22 случая заболевания гриппом. Все взрослые. Летальных случаев не зарегистрировано. На сегодня в лечебных учреждениях 96 детей на инфекционных койках и 27 взрослых в инфекционном отделении 4-й горбольницы.

Общество Грипп ОРВИ

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