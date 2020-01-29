Сумской борец стал двукратным чемпионом Украины 17-20 февраля в Николаеве проходил чемпионат Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха.

Спортсмен Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт», мастер спорта Украины, Сергей Сущевский стал чемпионом в весовой категории 57 кг в вольной борьбе и стал чемпионом в весовой категории 55 кг в греко-римской борьбе. Спортсмен занимается под руководством тренера Владимира Гордиенко.