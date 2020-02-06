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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41332

На прошлой неделе от гриппа умерла жительница Сумщины

На Сумщине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 11.4% и составила 557 на 100 000 населения.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов во время аппаратного совещания в ОГА.

По его словам, эпидпорог превышен в десяти районах: Белопольский - 20%, Великописаревский - 37%, Краснопольский - 5%, Лебединский - 56%, Липоводолинский - 28%, Недригайловский - 2%, Ахтырский – 19,2%, Середина-Будский – 12,2%, Сумской – 22,6%, Тростянецкий – 28,6%, и городах - Конотоп - на 15,2%, Ромны – 20,4%, Ахтырка – 12,1% и Лебедин - 74%. Госпитализированы 351 человек – 5,5% от общего количества заболевших. Среди госпитализированных 65% дети. 5 больных пока с осложненной формой гриппа.

За неделю зарегистрирован один летальный случай от гриппа, который произошел в клиническом центре инфекционных болезней и дерматологии имени Зиновия Красовицкого. Больная - женщина 80 лет, жительница Сумского района.

Общество Грипп Смерть от гриппа

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