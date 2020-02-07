Карантин в школах Сумщины продолжается На Сумщине карантин продолжается в 8 школах.

По информации директора областного Департамента образования и науки Виктории Гробовой, по состоянию на 24 февраля частично приостановлены занятия в учебных заведениях Глуховского (2 заведения), Конотопского и Путивльского районов, Зноб-Новгородского поселкового совета Середина-Будского района (1 заведение).

Еще в 3 учебных заведениях Сумской области произошло частичное поклассовое закрытие. Ежедневный анализ отсутствия детей в учреждениях образования осуществляется постоянно.