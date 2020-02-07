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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Карантин в школах Сумщины продолжается

На Сумщине карантин продолжается в 8 школах.

По информации директора областного Департамента образования и науки Виктории Гробовой, по состоянию на 24 февраля частично приостановлены занятия в учебных заведениях Глуховского (2 заведения), Конотопского и Путивльского районов, Зноб-Новгородского поселкового совета Середина-Будского района (1 заведение).

Еще в 3 учебных заведениях Сумской области произошло частичное поклассовое закрытие. Ежедневный анализ отсутствия детей в учреждениях образования осуществляется постоянно.

Общество Карантин

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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