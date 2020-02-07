Карантин в школах Сумщины продолжается

По информации директора областного Департамента образования и науки Виктории Гробовой, по состоянию на 24 февраля частично приостановлены занятия в учебных заведениях Глуховского (2 заведения), Конотопского и Путивльского районов, Зноб-Новгородского поселкового совета Середина-Будского района (1 заведение).
Еще в 3 учебных заведениях Сумской области произошло частичное поклассовое закрытие. Ежедневный анализ отсутствия детей в учреждениях образования осуществляется постоянно.
На Сумщине из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще не начали учебный процесс в 26 учебных заведениях....
В понедельник, 17 февраля, учреждения общего среднего образования Сум восстанавливают учебный процесс после карантина....
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение продлить карантин в учреждениях общего среднего образования до 14...
Сегодня, 11 февраля, под председательством заместителя городского головы Нины Сиваевой состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям....
Сегодня утром, 7 февраля, под председательством заместителя городского головы Нины Сиваевой состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям....