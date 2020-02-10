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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:501

Кому из сумчан отключили воду?

Из-за порывов на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Плодовая, Интернационалистов, Ивана Сирко, по проспекту Михаила Лушпы и в переулке Высоком.

В связи с проведением работ по устранению порыва водопроводной сети по ул. Плодовая, 24 сегодня, 24 февраля, в 10:20 временно прекращена подача воды в дома №№ 10, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20а, 21, 23, 24, 25, 26/1, 27, 27а, 28, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43 по ул. Плодовая и домов №№ 1, 1а, 2, 3, 4 в переулке Высокий.

Также для устранения порыва водопроводной сети по ул. Интернационалистов, 12 в 11:10 прекращено водоснабжение по следующим адресам:

- №№ 10, 12, 14, 20, 22 по ул. Интернационалистов;

- №№ 23, 25, 27, 29, 31 по ул. Сирко;

- № 20/1 по пр. М.Лушпы.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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