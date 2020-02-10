Подробности ДТП с маршруткой, въехавшей в подземный переход Автопроисшествие произошла около 8:20 24 февраля на перекрестке улиц Сумско-Киевских дивизий – Харьковская.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 44-летний водитель маршрутного транспортного средства «Рута», осуществляя поворот с улицы СКД на улицу Харьковскую, не придерживался безопасной скорости движения, после чего совершил наезд на препятствие - опорную стену подземного перехода.

Сначала водитель и пассажиры от медицинской помощи отказались. Впоследствии в больницу за медицинской помощью обратился один из пассажиров.

На водителя автомобиля Рута патрульные составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. С травмированным сейчас работает следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.