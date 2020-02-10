На трассе Сумы-Киев перевернулась маршрутка Сегодня утром в 6:50 на Сумщине, около Ромен перевернулась маршрутка Сумы-Киев, перевозчик - «VIP REZERV».

Как сообщил сотрудник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, водитель маршрутки «Сумы-Киев», которая сегодня утром перевернулся вблизи Ромен, утверждает, что ехал без пассажиров.

По его словам, он не справился с управлением, и автомобиль «занесло».

По информации Владимира Крупецких, полицейские составили протокол на водителя по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Когда на место прибыли правоохранители, в авто уже не было никаких вывесок или рекламы по осуществлению перевозок по маршруту «Сумы-Киев», пишет Sumy.Today .