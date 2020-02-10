На трассе Сумы-Киев перевернулась маршрутка

Как сообщил сотрудник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, водитель маршрутки «Сумы-Киев», которая сегодня утром перевернулся вблизи Ромен, утверждает, что ехал без пассажиров.
По его словам, он не справился с управлением, и автомобиль «занесло».
По информации Владимира Крупецких, полицейские составили протокол на водителя по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).
Когда на место прибыли правоохранители, в авто уже не было никаких вывесок или рекламы по осуществлению перевозок по маршруту «Сумы-Киев», пишет Sumy.Today .
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