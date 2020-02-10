В Сумах снегопад сломал дерево, перекрыв спуск в парк (фото) Сегодня, 24 февраля, из-за сильного снега сломалось дерево на спуске в городской парк им. Кожедуба (район областной прокуратуры).

Эта дорога, кроме городского парка, ведет к улице Набережной реки Псел. Теперь ни авто, ни пешеходы туда ни проехать, ни пройти не могут. Обломками дерева повисли на электропроводах, пишет sumy.today.