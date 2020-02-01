Сумы в ТОП-3 по коммунальным тарифам в Украине

Учитывали тарифы на газ, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду и коммуналку для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 50 кв. м. Единственный «минус» - отсутствуют счетчики.
Лидером антирейтинга стал Днипро. С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих этом городе в доме без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.
Второе место - за Кропивницким, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн. Третью позицию заняли Сумы – 3350 грн.
В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).
Замыкают список рейтинга Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн.
Перед ним расположились Черновцы – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).
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