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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43585

Сумы в ТОП-3 по коммунальным тарифам в Украине

Портал Ліга.Бізнес сравнил стоимость основных коммунальных услуг во всех областных центрах страны

Учитывали тарифы на газ, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду и коммуналку для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 50 кв. м. Единственный «минус» - отсутствуют счетчики.

Лидером антирейтинга стал Днипро. С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих этом городе в доме  без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.

Второе место - за Кропивницким, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн. Третью позицию заняли Сумы – 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Замыкают список рейтинга Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн.

Перед ним расположились Черновцы – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).

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