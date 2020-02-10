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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00335

На Сумщине поймали магазинного вора

Воспользовавшись отсутствием сигнализации и охраны, вор ночью проник в магазин в соседнем селе и вынес оттуда товара на сумму около 50 000 грн.

О краже из магазина в Конотопский отдел полиции сообщила хозяйка, которая, придя утром на работу, увидела беспорядок в помещении и отсутствие большей части товара.

Как выяснили правоохранители, прибывшие на вызов, в помещение магазина злоумышленник попал, разбив стекло и вырвав решетку в одном из окон.

Чтобы установить личность правонарушителя, оперативники отработали территорию вокруг места преступления, изучили видео с камер видеонаблюдения, опросили местных жителей. Те в свою очередь пояснили, что несколько дней назад видели вблизи подозрительного неместного на автомобиле. По их описаниям правоохранители предположили, что злоумышленником может быть 37-летний неоднократно судимый за имущественные преступления, житель Конотопского района. Проверив его по месту жительства, полицейские убедились в справедливости своих подозрений. К тому же он и сам признался в содеянном. Он объяснил оперативникам: воровать пошел потому что не было денег, чтобы содержать себя и свою семью, а, поскольку, правоохранители его очень хорошо знают, то решил свои преступные дела реализовывать на территории района, надеясь, таким образом избежать разоблачения.

Среди украденного из магазина алкогольные напитки, сигареты, чай, кофе, конфеты, колбасные изделия, шоколад, консервы, 2 мешка сахара, несколько стартовых пакетов различных мобильных операторов и около трех тысяч гривен наличными.

«Наши сотрудники выяснили, что для перевозки похищенного к месту своего проживания злоумышленник попросил помощи у своего знакомого, с которым за услугу рассчитался частью похищенных вещей. Эти вещи были обнаружены у него дома во время проведения санкционированного обыска, - говорит Сергей Породько, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции, - Сейчас работники полиции проверяют его на причастность к совершению данного преступления».

Злоумышленнику же по данному факту следователями уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище...) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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