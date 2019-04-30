С завтрашнего дня Нацбанк введет в обращение новые 200 гривен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Банкнота номиналом 200 грн, ввод в обращение 25 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

Как отмечают в НБУ, банкноты образца 2007 и 2019 гг будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

Новыми банкнотами Нацбанк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года.

По дизайну новая 200-гривневая банкнота подобна новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

акже отмечается, что Национальный банк стремится повышать надежность украинских банкнот. Согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты. Система защиты банкнот имеет высокий уровень и соотносится с уровнями систем защиты ведущих валют мира. При этом, количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкий. Например, в 2018 году из оборота изъято только чуть более 800 штук фальшивых банкнот номиналом 200 гривен.

Защита новой банкноты 200 гривен по сравнению с банкнотой образца 2007 года усовершенствована.

В частности банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.

Еще один инновационный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Также в НБУ добавили, что го состоянию на 01.10.2019 количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составляет 632 500 000 штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).