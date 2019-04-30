Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10299

С завтрашнего дня Нацбанк введет в обращение новые 200 гривен

С 25 февраля Национальный банк Украины введет в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Банкнота номиналом 200 грн, ввод в обращение 25 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

Как отмечают в НБУ, банкноты образца 2007 и 2019 гг будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

Новыми банкнотами Нацбанк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года.

По дизайну новая 200-гривневая банкнота подобна новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

акже отмечается, что Национальный банк стремится повышать надежность украинских банкнот. Согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты. Система защиты банкнот имеет высокий уровень и соотносится с уровнями систем защиты ведущих валют мира. При этом, количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкий. Например, в 2018 году из оборота изъято только чуть более 800 штук фальшивых банкнот номиналом 200 гривен.

Защита новой банкноты 200 гривен по сравнению с банкнотой образца 2007 года усовершенствована.

В частности банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.

Еще один инновационный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Также в НБУ добавили, что го состоянию на 01.10.2019 количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составляет 632 500 000 штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

 
Экономика Гривны Деньги

По тематике

В Сумской краеведческий музей передали 5 древнерусских гривен
20.02.2020 17:44

В Сумской краеведческий музей передали 5 древнерусских гривен

20 февраля в фонды Сумского областного краеведческого музея были переданы ценные артефакты древнерусского времени - пять серебряных гривен, найденные неподалеку...

Нацбанк презентовал новую банкноту
28.01.2020 14:09

Нацбанк презентовал новую банкноту

НБУ представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля....

В Україні з’явилися нові гроші – обігова монета 5 гривень та оновлена банкнота 50 гривень
20.12.2019 14:21

В Україні з’явилися нові гроші – обігова монета 5 гривень та оновлена банкнота 50 гривень

Національний банк України 20 грудня 2019 року ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень, а також монети номіналом 5...

Сумчанин передал серебряные гривны 7-8 ст. в музей
23.10.2019 16:56

Сумчанин передал серебряные гривны 7-8 ст. в музей

Сумчанин Роман Бобков передал найденные им серебряные гривны 7-8 ст. в Сумской краеведческий музей....

30.04.2019 11:03

Все страны Евросоюза прекратили выпуск банкнот номиналом 500 евро

В ЕС решили прекратить выпуск банкнот номиналом в 500 евро из-за беспокойства, что они могут "способствовать незаконной деятельности"....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.