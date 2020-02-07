В Сумах полиция разыскивает гадалок-мошенниц

В первом случае злоумышленницы заметили 72-летнюю пенсионерку возле центрального универмага. Подошли и завели с ней разговор, что на ней «порча» из-за денег, поэтому ее постоянно будут преследовать болезни и неприятности.
Для того, чтобы исправить ситуацию они посоветовали женщине собрать дома все сбережения и передать им для проведения ритуала очищения с помощью «специальных заклинаний и молитв».
Пенсионерка вместе с одной из «гадалок» приехала домой, собрала в пакет все свои сбережения в сумме 10 000 гривен и вернулась в центр города. Как потом рассказала пострадавшая полицейским, женщины начали шептать над свертком и даже плевать в него. Потом отдали его и приказали положить под подушку дома и не трогать. А когда же старушка открыла пакет, оказалось, что настоящие деньги в нем были заменены на сувенирные.
На вид первой злоумышленнице 30-45 лет, рост около 155 см, среднего телосложения. Была одета в бежевое пальто, серую вязаную шапку и имела при себе черную женскую сумку с блестящими звездами. Разговаривала на украинском языке. Ее спутнице - 35-40 лет, рост около 175 см, полная, глаза темные, волосы черные, на лице заметны две родинки. Была одета в черное пальто или длинную куртку. При себе имела черную сумку.
Подобное мошенничество было совершено в тот же день и на улице Привокзальной. В полицию с заявлением о преступлении обратилась 32-летняя сумчанка, и сообщила, что женщина 25-30-ти лет у дверей ее же квартиры под предлогом «снятия порчи» завладела деньгами в сумме 1200 гривен, 100 евро золотыми серьгами и золотой цепочкой.
По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске мошенниц сообщить по телефонам 099-36-64-634, 099-145-84-74 или «102»
Полицейские советуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомцами и не проявлять слишком доверчивость, в противном случае неприятностей не избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На этот раз жертвой злоумышленника стала 27-летняя жительница Глуховского района. Мошенник использовал схему «Ваша сим-карта заблокирована», и в течение января-февраля...
Правоохранители задержали жителя Ямпольского района в тот момент, когда он на такси возвращался домой после неудачной попытки забрать деньги у...
Жертвой новой схемы стал 86-летний житель Лебединщины. Незнакомка, которая позвонила ему на мобильный и представилась работником департамента соцполитики, предложили ему...
Работники полиции Шостки устанавливают личность мошенницы, которая уговорила местную жительницу на полную предоплату товара....
Роменские полицейские устанавливают личности продавцов «виртуальных» товаров, которые незаконно завладели средствами двух жителей райцентра....