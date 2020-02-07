В Сумах полиция разыскивает гадалок-мошенниц Сразу два случая были зарегистрированы в Сумах на прошлой неделе. Убеждая женщин в том, что на них наведена порча, мошенницы завладели их деньгами на сумму более 14 000 гривен.

В первом случае злоумышленницы заметили 72-летнюю пенсионерку возле центрального универмага. Подошли и завели с ней разговор, что на ней «порча» из-за денег, поэтому ее постоянно будут преследовать болезни и неприятности.

Для того, чтобы исправить ситуацию они посоветовали женщине собрать дома все сбережения и передать им для проведения ритуала очищения с помощью «специальных заклинаний и молитв».

Пенсионерка вместе с одной из «гадалок» приехала домой, собрала в пакет все свои сбережения в сумме 10 000 гривен и вернулась в центр города. Как потом рассказала пострадавшая полицейским, женщины начали шептать над свертком и даже плевать в него. Потом отдали его и приказали положить под подушку дома и не трогать. А когда же старушка открыла пакет, оказалось, что настоящие деньги в нем были заменены на сувенирные.

На вид первой злоумышленнице 30-45 лет, рост около 155 см, среднего телосложения. Была одета в бежевое пальто, серую вязаную шапку и имела при себе черную женскую сумку с блестящими звездами. Разговаривала на украинском языке. Ее спутнице - 35-40 лет, рост около 175 см, полная, глаза темные, волосы черные, на лице заметны две родинки. Была одета в черное пальто или длинную куртку. При себе имела черную сумку.

Подобное мошенничество было совершено в тот же день и на улице Привокзальной. В полицию с заявлением о преступлении обратилась 32-летняя сумчанка, и сообщила, что женщина 25-30-ти лет у дверей ее же квартиры под предлогом «снятия порчи» завладела деньгами в сумме 1200 гривен, 100 евро золотыми серьгами и золотой цепочкой.

По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске мошенниц сообщить по телефонам 099-36-64-634, 099-145-84-74 или «102»

Полицейские советуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомцами и не проявлять слишком доверчивость, в противном случае неприятностей не избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.