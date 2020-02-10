В центр Сум горела квартира

О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено входные двери в квартиру, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения.
В 21:38 возгорание локализовали, а в 21:42 - используя первичные средства пожаротушения, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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