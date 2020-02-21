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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30316

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Руслана Варфоломиева (фото)

Мужчина еще 16 февраля ушел из гостей, но домой не вернулся. Полиция принимает все меры, чтобы разыскать пропавшего жителя Шостки и рассчитывает на помощь неравнодушных граждан.

Об исчезновении 44-летнего жителя Шостки в полицию сообщила его знакомая. Женщина была обеспокоена, что уже несколько дней не видит дома своего соседа.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения человека, опрашивают его знакомых и родственников.

На вид разыскиваемому 45 лет, ростом около 180 см, полного телосложения. Имеет седые волосы и светлые глаза. Был одет в зеленую кожаную куртку и светло-синие джинсы. Обут в кожаные туфли.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Руслана Варфоломеева, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Шостка

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