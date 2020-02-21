На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Руслана Варфоломиева (фото) Мужчина еще 16 февраля ушел из гостей, но домой не вернулся. Полиция принимает все меры, чтобы разыскать пропавшего жителя Шостки и рассчитывает на помощь неравнодушных граждан.

Об исчезновении 44-летнего жителя Шостки в полицию сообщила его знакомая. Женщина была обеспокоена, что уже несколько дней не видит дома своего соседа.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения человека, опрашивают его знакомых и родственников.

На вид разыскиваемому 45 лет, ростом около 180 см, полного телосложения. Имеет седые волосы и светлые глаза. Был одет в зеленую кожаную куртку и светло-синие джинсы. Обут в кожаные туфли.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Руслана Варфоломеева, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.