В сумских маршрутках идет дождь (видео)

Напомним: это не первый такой случай в Сумах. Ранее начальник транспортного отдела Сергей Яковенко пояснял, что таковы конструктивные особенности крыш маршруток, поэтому дождь в салоне - это нормально.
Кстати, на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии он докладывал, что продолжаются проверки маршруток. Есть нарекания, особенно на состояние пола, грязь в маршрутках, а также состояние шин. О крышах не упоминал.
Значит, все нормально…
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