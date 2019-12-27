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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21315

В сумских маршрутках идет дождь (видео)

Видео капающей воды с потолка маршрутки № 52 выложили в Фейсбуке.

Напомним: это не первый такой случай в Сумах. Ранее начальник транспортного отдела Сергей Яковенко пояснял, что таковы конструктивные особенности крыш маршруток, поэтому дождь в салоне - это нормально.

Кстати, на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии он докладывал, что продолжаются проверки маршруток. Есть нарекания, особенно на состояние пола, грязь в маршрутках, а также состояние шин. О крышах не упоминал.

Значит, все нормально…

Общество Крыши текут Маршрутки

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