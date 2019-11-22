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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48185

Полицейские разыскивают 71-летнюю Валентину Зыбину

Пенсионерка живет в г. Ямполь. Последний раз ее родные видели 23 февраля текущего года.

В полицию об исчезновении Зыбиной Валентины Евгеньевны, 1948 г.р., сообщил ее муж. Он рассказал, что 23 февраля она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

На вид женщине 70-75 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза карие, нос прямой большой, губы тонкие.

Особые приметы: шрам от операции по удалению аппендицита. Речь нечеткая, вялая.

Была одета в темно-розовую куртку с капюшоном до колен, коричневую вязаную шапку, свитер, черные брюки, сапоги черного цвета на молнии с мехом. При себе имела кожаный кошелек и примерно 100 грн.

Полиция будет благодарна за любую информацию, которая поможет найти женщину и вернуть ее домой.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией, которая поможет в розыске, сообщить в Ямпольского отделения полиции по телефонам (05456) 2-12-56, 0967474671, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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