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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25443

В Сумах Тополя осталась без транспортного сообщения

Коммунальный автобус № 58А «Басы-Тополянская» в связи с высоким уровнем воды и снежного покрова, временно будет курсировать по сокращенному маршруту.

Разворачиваться автобус будет на остановке «ул. Космическая» без заезда на Нижнюю Тополю.

Как только движение в указанном направлении будет возможным, информация с появится на официальной странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

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