В Сумах Тополя осталась без транспортного сообщения Коммунальный автобус № 58А «Басы-Тополянская» в связи с высоким уровнем воды и снежного покрова, временно будет курсировать по сокращенному маршруту.

Разворачиваться автобус будет на остановке «ул. Космическая» без заезда на Нижнюю Тополю. Как только движение в указанном направлении будет возможным, информация с появится на официальной странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.