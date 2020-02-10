На Сумщине рецидивисту дали 9,5 лет за убийство К 9 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина за убийство сожительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Краснопольским отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 51-летнего жителя г. Белополье, который лишил жизни свою сожительницу.

Напоминаем, что 20 ноября 2019 года в с. Мирополье Краснопольского района в заброшенном доме под кроватью местная жительница обнаружила труп. Как выяснили медики, 69-летняя потерпевшая скончалась уже несколько месяцев назад, при этом на трупе обнаружены телесные повреждения в виде множественных переломов ребер и закрытой тупой травмы грудной клетки.

Уже через несколько часов правоохранители установили лицо, причастное к этому преступлению. Им оказался сожитель потерпевшей. Еще 24 августа 2019 года он вместе с сожительницей в этом доме распивали алкогольные напитки. Когда гражданские супруги были уже изрядно навеселе, между ними возникла ссора, во время которой мужчина нанес многочисленные удары руками и ногами по телу потерпевшей. После чего пошел спать. Когда проснулся на следующее утро, обнаружил свою сожительницу без признаков жизни, положил труп под кровать, накрыл его одеялом и одеждой. В тот же день мужчина уехал в г. Белополье, где его 21 ноября 2019 года обнаружили сотрудники полиции.

«Обвиняемый в суде вину свою признал, уверял, что раскаивается. Однако суд, при вынесении приговора учел частности тот факт, что он в 2012 году уже был приговорен к 7 годам 6 месяцам за умышленное убийство. Тогда он лишил жизни своего товарища. На этот раз по решению суда он признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее гибель потерпевшего) УК Украины и осужден почти к максимальной мере наказания - 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор он ждал в СИЗО», - рассказал начальник Краснопольского отдела Ахтырской местной прокуратуры Александр Мамаев.