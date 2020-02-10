На Сумщине на взятке задержали депутата горсовета

Указанную сумму руководитель, который к тому же является депутатом городского совета, требовал и получил за беспрепятственную реализацию, то есть без соответствующих разрешений и документов, продукции Казенного предприятия, а именно - пороха.
Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при оперативном сопровождения УСР в Сумской области НП Украины следователями следственного управления ГУНП в Сумской области.
Неправомерную выгоду у задержанного изъято. Напомним, что согласно санкции ч. 3 ст. 368 УК взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
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