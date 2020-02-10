На Сумщине на взятке задержали депутата горсовета Сегодня, 24 февраля, под процессуальным руководством военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 47 000 грн начальником одного из отделов Казенного предприятия «Шосткинский казенный завод «Импульс», входящая в состав ГК «Укроборонпром».

Указанную сумму руководитель, который к тому же является депутатом городского совета, требовал и получил за беспрепятственную реализацию, то есть без соответствующих разрешений и документов, продукции Казенного предприятия, а именно - пороха.

Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при оперативном сопровождения УСР в Сумской области НП Украины следователями следственного управления ГУНП в Сумской области.

Неправомерную выгоду у задержанного изъято. Напомним, что согласно санкции ч. 3 ст. 368 УК взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.