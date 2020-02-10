«Альянс» проиграл казахам

Соперником нашей команды был середняк казахской высшей лиги «Окжетпес». Игра завершилась победой соперников 2:3. За «Альянс» забивали Агапов и Загинайлов.
Следующий матч липоводолинцы проведут в среду против другого казахского клуба «Арыс», который готовится к дебюту у в первой казахской лиге.
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