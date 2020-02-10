Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3676

«Альянс» проиграл казахам

24 февраля липоводолинский «Альянс» сыграл первый матч на турецком сборе.

Соперником нашей команды был середняк казахской высшей лиги «Окжетпес». Игра завершилась победой соперников 2:3. За «Альянс» забивали Агапов и Загинайлов.

Следующий матч липоводолинцы проведут в среду против другого казахского клуба «Арыс», который готовится к дебюту у в первой казахской лиге.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта
22.02.2020 08:45

«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта

Матч ¼ финала кубка Украины по футболу пройдет в Сумах 11 марта....

«Альянс» и «Горняк-Спорт» голов не забивали
21.02.2020 12:40

«Альянс» и «Горняк-Спорт» голов не забивали

20 февраля прошла очередная контрольная игра ФК «Альянс» (Липовая Долина)....

Сумская «Барса» стала третьей в Харькове
21.02.2020 10:13

Сумская «Барса» стала третьей в Харькове

20 февраля в Харькове завершился турнир на призы ФК «Металлист 1925»....

«Альянс» подписал вратаря донецкого «Шахтера»
20.02.2020 08:00

«Альянс» подписал вратаря донецкого «Шахтера»

Липоводолинский «Альянс» представил на своем сайте сразу 5 новичков зимнего межсезонья....

«Альянс» одержал очередную победу (видео)
17.02.2020 13:54

«Альянс» одержал очередную победу (видео)

16 февраля на «Альянс Арене» в с. Байрак Липоводолинского района «Альянс» принимал в контрольном поединке одного из лидеров аматорского чемпионата...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.