«Альянс» проиграл казахам 24 февраля липоводолинский «Альянс» сыграл первый матч на турецком сборе.

Соперником нашей команды был середняк казахской высшей лиги «Окжетпес». Игра завершилась победой соперников 2:3. За «Альянс» забивали Агапов и Загинайлов.

Следующий матч липоводолинцы проведут в среду против другого казахского клуба «Арыс», который готовится к дебюту у в первой казахской лиге.