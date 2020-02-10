Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II

Для участі обов’язкова попередня реєстрація через гугл форму з повним заповненням анкети учасника https://forms.gle/CKBcGD6nSeakFPT17.
Після онлайн відбору на локації проведення відбудеться жеребкування.
Деталі за тел. 095-714-47-51.
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Ірини Д’яконової «Управління особистими фінансами: 5 головних правил на шляху до фінансового добробуту», що відбудеться...
«Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» запрошує молодь на цикл зустрічей «Жива бібліотека»....
Березень – місяць коли місто Суми зануриться у вирій театрального життя, яке стає яскравим завдяки Міжнародному театральному фестивалю «Чехов-фест»....
Презентація роману Тамари Горіхо Зерня «Доця» у Сумах відбудеться 22 лютого у книгарні «Є». Початок о 16.00....
29 февраля - 1 марта состоится открытый чемпионат Сумской области по гиревому спорту среди всех возрастных групп....