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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине фуру занесло на скользкой дороге (видео)

Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 «Сумы - Полтава», на 38-м километре, инспекторы обнаружили автомобиль DAF с полуприцепом, который почти полностью перекрыл проезжую часть.

Сам водитель пояснил, что при таких непростых погодных условиях, он не учел безопасную скорость движения и съехал за пределы дороги. Все его попытки выехать без посторонней помощи были напрасными. Водитель все же смог убрать полуприцеп на обочину, а патрульные сразу же вызвали спецтранспорт, который в дальнейшем и вытащил грузовик.

Гражданин поблагодарил инспекторам и водителю спецтранспорта за помощь и неравнодушие.

Водители, помните, патрульные, как никто другой понимают, что взаимопомощь на дороге очень важна, потому полицейские всегда помогут и сделают все возможное, чтобы помочь вам, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Общество Патрульная полиция Скользкая дорога

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