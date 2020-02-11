Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32240

У Сумах пройде лекція з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера

«Нові форми, нові месседжі, нові зв'язки» - лекція з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера відбудеться 4 березня в Конгрес-центрі СумДУ. Початок о 18.00.

Алекс Фішер – мистецтвознавець, куратор, письменник, фотограф, нині вивчає українське мистецтво за підтримки програми Фулбрайт в Україні.

Дослідник розповість про світові знакові у візуальному мистецтві фігури, які формують сприйняття сучасного мистецтва. На лекції буде розглянута діяльність десятьох художників, які працюють в різних напрямках і різних техніках, знаходяться на різних етапах своєї кар’єри, але є визначальними для характеристик сучасного мистецтва. Кожен з них обирає власний шлях взаємодії з реальністю, і це робить їх цікавими для нас.

Лекція відбудеться англійською мовою з перекладом на українську.

Для кого: для всіх, хто хоче бути компетентним у розумінні сучасного візуального мистецтва.

Аудиторія 213. Вхід вільний.

Модератор – Римма Миленкова.

Захід проводиться в рамках проєкту "Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади" ГО Центр освіти впродовж життя за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Досуг Анонс Искусство Лекция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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