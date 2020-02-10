Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины 24 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов Львовской обл. состоялись индивидуальные гонки в рамках юниорского чемпионата Украины.

У юниоров уверенную победу одержал черниговский спорстмен Арсен Бочок, который в нынешнем сезоне еще выступает в категории юношей. Ему удалось лучше соперников справиться с непростыми ветровыми условиями на стрельбище и с четырьмя штрафами опередить ближайшего конкурента сумчанина Евгения Ивченко на полторы минуты. Третьим стал глуховчанин Роман Боровик - автор лучшей скорости в гонке, при этом не закрывший восемь мишеней на огневых рубежах, пишет biathlon.com.ua.

Индивидуальная гонка. Юниоры

1. Арсен Бочок (1+0+1+2) 49:02,5

2. Евгений Ивченко (1+1+1+2) +1:33,4

3. Роман Боровик (3+3+0+2) +2:33,2

У юниорок вторую победу на чемпионате завоевала Оксана Москаленко. В отсутствие главной соперницы на двух предыдущих стартах, основную конкуренцию победительнице составила на год младшая Юлия Городна, которая при одинаковом количестве промахов уступила Москаленко менее 20-ти секунд. Третье место - за харьковчанкой Любовью Кипяченковой. Главный фаворит гонки Екатерина Бех на дистанции выиграла у всех соперниц более минуты, но на огневых рубежах допустила слишком много ошибок, чтобы претендовать на победу. ДУчшей среди наших была глуховчанка Татьяна Продан, она – пятая.

Индивидуальная гонка. Юниорки

1. Оксана Москаленко (1+1+0+0) 43:08,5

2. Юлия Городна (0+1+0+1) +18,5

3. Любовь Кипяченкова (1+2+0+2) +3:33,0

4. Екатерина Бех (1+3+2+1) +3:51,4

5. Татьяна Продан (0+2+1+1) +4:09,5