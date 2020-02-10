Сумские хоккеистки отыграли за «Кутаиси»

В турнире участвовал чемпион Грузии «Кутаиси», усиленный пятью украинками – сумчанками Екатериной Покидько, Валерией Тищенко, Екатериной Поповой и Полиной Волоховой и полтавчанкой Илоной Региной. В прошлом году украинки помогли грузинской команде выйти из четвертого дивизиона в третий.
На этот раз «Кутаиси» заняла четвертое место, а Илона Регина отличилась 8 из 15 голами, Полина Волохова забила 3, Валерия Тищенко – 1.
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