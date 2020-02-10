Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49310

Сумские хоккеистки отыграли за «Кутаиси»

21-23 февраля в Порту (Португалия) проходил розыгрыш кубка европейских чемпионов EuroHockey Indoor Club Challenge I 2020 Women (третий по силе дивизион).

В турнире участвовал чемпион Грузии «Кутаиси», усиленный пятью украинками – сумчанками Екатериной Покидько, Валерией Тищенко, Екатериной Поповой и Полиной Волоховой и полтавчанкой Илоной Региной. В прошлом году украинки помогли грузинской команде выйти из четвертого дивизиона в третий.

На этот раз «Кутаиси» заняла четвертое место, а Илона Регина отличилась 8 из 15 голами, Полина Волохова забила 3, Валерия Тищенко – 1.

Спорт Индорхоккей

По тематике

Сумские хоккеисты отличились в Минске
Вчера 14:29

Сумские хоккеисты отличились в Минске

Две команды сумской СДЮШОР «Динамо» и одна шосткинской КДЮСШ «Барса» приняли участие в международном турнире в Минске....

19.02.2020 17:51

«Сумчанка» сняла мини-фильм о своем выступлении в Гааге (видео)

МСК «Сумчанка» занял третье место на кубке европейских чемпионов по индорхоккею....

Сумские хоккеистки стали «золотыми» в Литве
17.02.2020 15:32

Сумские хоккеистки стали «золотыми» в Литве

С 14 по 16 февраля в Шауляе (Литва) состоялся «Кубок Независимости – 2020» по индорхорккею....

Сумские хоккеистки с бронзой кубка европейских чемпионов
16.02.2020 14:25

Сумские хоккеистки с бронзой кубка европейских чемпионов

В Гааге (Нидерланды) завершается розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женских команд....

Сумские хоккеистки сыграют за «бронзу»
15.02.2020 22:37

Сумские хоккеистки сыграют за «бронзу»

В Гааге (Нидерланды) завершились полуфинальные матчи Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Голь на выдумку хитра: в Шостке задержали изобретательного вора
Сегодня 15:49
Отбойник на Воскресенском мосту в Сумах отремонтировали проволочкой
Сегодня 15:21
Глуховская каратистка отличилась в Трансильвании
Сегодня 15:15
Тогда отключим газ
Сегодня 15:14
Сумской водоканал уже знает, где завтра отключит воду
Сегодня 15:10
В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна
Сегодня 15:02
На Сумщине телеканалы «1+1» и «Интер» отключили свои аналоговые передатчики
Сегодня 14:53
У Сумах проводиться конкурс відеороликів, присвячених Шевченку
Сегодня 14:22
Директора шосткинской «Звезды» выпустили под залог
Сегодня 13:49
Сумчанин создал обои на телефон с достопримечательностями города
Сегодня 13:40
Обвиняемому в изнасиловании сумчанки готовят дополнительное обвинение
Сегодня 13:01
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.