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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21365

На Сумщине в гараже сгорела «Таврия»

24 февраля в 12:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража в с. Долгая Лука Липоводолинского района.

Пожар обнаружили, когда огонь уже вырывался из-под ворот сооружения. На тушение направили отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 15 км от райцентра. Как было установлено, огонь охватил по всей площади гараж с автомобилем «ЗАЗ-1102» в середине. На расстоянии всего 1,5 м от очага горения находился микроавтобус «Peugeot-J5», который невозможно было эвакуировать, поскольку его шасси держалось на подпорках. Также существовала угроза переброски пламени на расположенные рядом 2 хозяйственные постройки.

Силами 4 человек в одной единицы техники в 13:30 пожарные предотвратили опасность от микроавтобуса и сараев и локализовали пожар. В 14:05 возгорание ликвидировали.

По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгорания стало короткое замыкание электросети автомобиля «ЗАЗ», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар Пожар авто

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