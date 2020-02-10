На Сумщине в гараже сгорела «Таврия»

Пожар обнаружили, когда огонь уже вырывался из-под ворот сооружения. На тушение направили отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 15 км от райцентра. Как было установлено, огонь охватил по всей площади гараж с автомобилем «ЗАЗ-1102» в середине. На расстоянии всего 1,5 м от очага горения находился микроавтобус «Peugeot-J5», который невозможно было эвакуировать, поскольку его шасси держалось на подпорках. Также существовала угроза переброски пламени на расположенные рядом 2 хозяйственные постройки.
Силами 4 человек в одной единицы техники в 13:30 пожарные предотвратили опасность от микроавтобуса и сараев и локализовали пожар. В 14:05 возгорание ликвидировали.
По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгорания стало короткое замыкание электросети автомобиля «ЗАЗ», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
В 20:27 24 февраля спасатели были вызваны в с. Великая Березка Середина-Будского района, где огонь вспыхнул в деревянном гараже....
25 февраля в 00:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме на...
23 февраля в 21:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании входной двери квартиры на первом этаже двухэтажного...
19 февраля в 13:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о задымлении в жилом доме по ул. Низовой в...
18 февраля в 13:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Санаторная в с....