На Сумщине спасатели тушили гараж В 20:27 24 февраля спасатели были вызваны в с. Великая Березка Середина-Будского района, где огонь вспыхнул в деревянном гараже.

Хозяин успел вовремя эвакуировать легковушку. В это время, преодолев расстояние в 18 км, на место вызова прибыло отделение 21-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Ситуацию осложняла плотная застройка, которая грозила жилому дому и 2 хозяйственным сооружениям, которые, как и гараж, были деревянные. На тушение также привлекли добровольную пожарную команду агропредприятия из с. Жихово.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды в очаг горения автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от реки, которая находилась в 3 км от места пожара.

В 21:10 совместными усилиями спасателей и сельским пожарным удалось локализовать пожар, тем самым предотвратив возгорание дома и сараев. В 22:16 возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение данного пожара были привлечены 4 человека личного состава и одна единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и одна единица техники добровольной пожарной команды.

По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгорания стало короткое замыкание в гараже, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.