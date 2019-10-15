Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00218

В Сумах провели чемпионат области по шашкам

22-23 февраля в Сумах состоялся финал первенства области по шашкам-64.

Среди мужчин победил представитель города Путивль Игорь Обелец, вторым стал сумчанин Валентин Королев, третье место у Владислава Зимовца из Шостки. Среди женщин победу одержала Лидия Шкребень из Шостки, на втором месте мастер спорта из Сум Надежда Настасенко, Валентина Диль из Кролевца на третьем месте.

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В Шостку приезжал чемпион мира по шашкам
06.01.2020 15:00

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5 января в помещении Малой академии наук в Шостке состоялся открытый турнир по шашкам-64....

В Сумах прошел турнир по шашкам и шахматам среди депутатов памяти Анатолия Ричкаля
08.11.2019 16:36

В Сумах прошел турнир по шашкам и шахматам среди депутатов памяти Анатолия Ричкаля

Сегодня, 8 ноября, в Сумском доме советов прошел турнир по шашкам и шахматам памяти замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля....

В Сумах пройдет благотворительный шашечный турнир
08.11.2019 09:09

В Сумах пройдет благотворительный шашечный турнир

30 ноября в Сумах пройдет благотворительный турнир по шашкам «Страна друзей»....

В Сумах пройдет шахматно-шашечный турнир среди депутатов
07.11.2019 15:06

В Сумах пройдет шахматно-шашечный турнир среди депутатов

Завтра, 8 ноября, в холлах первого и второго этажа Дома советов состоится турнир по шашкам и шахматам среди депутатов всех...

В Сумах соревновались шашисты
15.10.2019 17:30

В Сумах соревновались шашисты

В клубе интеллектуальных игр СумГУ состоялись соревнования по шашкам в зачет городской спартакиады....

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В Сумах провели чемпионат области по шашкам
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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