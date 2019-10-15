В Сумах провели чемпионат области по шашкам

Среди мужчин победил представитель города Путивль Игорь Обелец, вторым стал сумчанин Валентин Королев, третье место у Владислава Зимовца из Шостки. Среди женщин победу одержала Лидия Шкребень из Шостки, на втором месте мастер спорта из Сум Надежда Настасенко, Валентина Диль из Кролевца на третьем месте.
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