В Ромнах спасатели ликвидировали возгорание в доме на 8 хозяев

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен пол на площади до 2,5 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на соседние квартиры.
Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 00:42 возгорание локализовали, а в 00:50 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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