Сумчанин создал обои на телефон с достопримечательностями города Сумской дизайнер Дмитрий Дубовик разработал серию постеров с сумскими памятниками, чтобы привлечь внимание к их плохому состоянию.

Недавно он также сделал календарь на 2020 год с постерами, и опубликовал их в удобном формате для установки на телефон в качестве обоев. Впоследствии Дмитрий также планирует сделать открытки на основе этих постеров.

Напомним, на днях Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили календарь с архитектурными памятниками Сум. Дмитрий Дубовик надеется, что это поможет привлечь внимание к заброшенным скульптурам, в том числе авторства Аристида Круази на Центральном кладбище.

Заставки можно скачать здесь.

Сам Дмитрий Дубовик написал у себя на странице на Фейсбуке:

«Факт: Этот постер чаще всего ставят на заставку) Я не ожидал такой реакции людей и очень приятно удивлён: много слов благодарности, много положительных отзывов и реакций на работы - это мотивирует и заставляет понимать, что работа проделана не зря. Теперь кусочки Сум раскиданы по всему земному шару, заставки разлетелись по разным странам и городам: Канада, США, Германия, Польша, Швейцария, Израиль, ОАЭ, Италия. Клёво, что в другой стране может состояться диалог с вопросом - «а что это у тебя такое на заставке?» и человек расскажет историю о своём родном городе и данном объекте, ну я так думаю) спасибо всем за лайки, репосты, фидбек по работам. Всем добра) #сумы #ukraine #sumy #україна».