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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0384

Сумчан запрошують на лекцію про наркозалежність

Як виявити наркозалежність? Що це таке? Чи є відповідальність за вживання наркотиків?

Усі ці питання та багато інших ви зможете поставити представникам патрульної поліції Сумської області та ГО "Центр здорової молоді".

Зустріч відбудеться 27 лютого о 16:00 в Розумному Хабі, вул.  Кузнечна, 2 (II поверх).

Запрошуємо всіх небайдужих до цієї проблеми.

Захід відбувається в рамках проєкту "Суми  - місто без наркотиків".

Общество Лекция Наркозависимость

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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