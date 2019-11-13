Сумчан запрошують на лекцію про наркозалежність Як виявити наркозалежність? Що це таке? Чи є відповідальність за вживання наркотиків?

Усі ці питання та багато інших ви зможете поставити представникам патрульної поліції Сумської області та ГО "Центр здорової молоді".

Зустріч відбудеться 27 лютого о 16:00 в Розумному Хабі, вул. Кузнечна, 2 (II поверх).

Запрошуємо всіх небайдужих до цієї проблеми.

Захід відбувається в рамках проєкту "Суми - місто без наркотиків".