Сумчан запрошують на лекцію про наркозалежність

Усі ці питання та багато інших ви зможете поставити представникам патрульної поліції Сумської області та ГО "Центр здорової молоді".
Зустріч відбудеться 27 лютого о 16:00 в Розумному Хабі, вул. Кузнечна, 2 (II поверх).
Запрошуємо всіх небайдужих до цієї проблеми.
Захід відбувається в рамках проєкту "Суми - місто без наркотиків".
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «Українська на щодень: які помилки ми допускаємо та як їх виправити», що відбудеться...
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «Українська на щодень: які помилки ми допускаємо та як їх виправити», що відбудеться...
Фонд регионального развития, идейным лидером которого был ушедший в понедельник Марк Берфман, проводит в субботу, 7 декабря, публичную лекцию «Логическое...
Злість, ненависть, роздратування, гнів, упертість ... Всі ці прояви засуджуються суспільством, але, тим не менше, воно переповнене ними....
Управління молоді та спорту Сумської ОДА продовжує серію публічних лекцій національно-патріотичного змісту....