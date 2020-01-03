Обвиняемому в изнасиловании сумчанки готовят дополнительное обвинение

По ее словам, прокуратура почти год не могла объявить это обвинение в связи с проведением длительных ДНК экспертиз.
Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
Сейчас Владислава Кривошея судят за изнасилование, пишет sumy.today.
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