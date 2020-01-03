Обвиняемому в изнасиловании сумчанки готовят дополнительное обвинение По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, 5 марта прокуратура планирует вручить Владиславу Кривошею дополнительное обвинение - в нанесении легких телесных повреждений изнасилованной девушке.

По ее словам, прокуратура почти год не могла объявить это обвинение в связи с проведением длительных ДНК экспертиз.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Сейчас Владислава Кривошея судят за изнасилование, пишет sumy.today.