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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:01374

Обвиняемому в изнасиловании сумчанки готовят дополнительное обвинение

По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, 5 марта прокуратура планирует вручить Владиславу Кривошею дополнительное обвинение - в нанесении легких телесных повреждений изнасилованной девушке.

По ее словам, прокуратура почти год не могла объявить это обвинение в связи с проведением длительных ДНК экспертиз.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

 

Сейчас Владислава Кривошея судят за изнасилование, пишет sumy.today.

Право Владислав Кривошей Изнасилование Нанесение телесных повреждений

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