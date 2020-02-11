У Сумах пройде дискусія «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT» Книгарня «Є» запрошує на публічну дискусію «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT», що відбудеться 5 березня. Початок – о 18:30.

Як зайти в сферу IT? Чого чекати і як втриматись? Чи є гендерна дискримінація на робочому місці? Які найпоширеніші стереотипи? Чи не пізно стати айтішницею? Про це та інше будемо говорити під час зустрічі.

Спікерки:

Анна Кайнова — керівниця відділу продажів у компанії Brocoders. В IT вже 3 роки.

Надія Гураль — менеджерка проектів у компанії Brocoders, у минулому — програмістка в Польщі. В IT вже 2 роки.

Катя Мандрика — Project, Product Manager у компанії Skyeng.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Вхід вільний.