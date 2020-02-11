У Сумах пройде дискусія «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT»

Як зайти в сферу IT? Чого чекати і як втриматись? Чи є гендерна дискримінація на робочому місці? Які найпоширеніші стереотипи? Чи не пізно стати айтішницею? Про це та інше будемо говорити під час зустрічі.
Спікерки:
Анна Кайнова — керівниця відділу продажів у компанії Brocoders. В IT вже 3 роки.
Надія Гураль — менеджерка проектів у компанії Brocoders, у минулому — програмістка в Польщі. В IT вже 2 роки.
Катя Мандрика — Project, Product Manager у компанії Skyeng.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Вхід вільний.
«Нові форми, нові месседжі, нові зв'язки» - лекція з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера відбудеться 4 березня в Конгрес-центрі...
Другі командні змагання «Spring Workout Team Competition II» відбудуться 1 березня у тренажерному залі «Baza» (Покровська пл., 5)....
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Ірини Д’яконової «Управління особистими фінансами: 5 головних правил на шляху до фінансового добробуту», що відбудеться...
«Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» запрошує молодь на цикл зустрічей «Жива бібліотека»....
Березень – місяць коли місто Суми зануриться у вирій театрального життя, яке стає яскравим завдяки Міжнародному театральному фестивалю «Чехов-фест»....