Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0098

У Сумах пройде дискусія «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT»

Книгарня «Є» запрошує на публічну дискусію «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT», що відбудеться 5 березня. Початок – о 18:30.

Як зайти в сферу IT? Чого чекати і як втриматись? Чи є гендерна дискримінація на робочому місці? Які найпоширеніші стереотипи? Чи не пізно стати айтішницею? Про це та інше будемо говорити під час зустрічі.

Спікерки:

Анна Кайнова — керівниця відділу продажів у компанії Brocoders. В IT вже 3 роки.

Надія Гураль — менеджерка проектів у компанії Brocoders, у минулому — програмістка в Польщі. В IT вже 2 роки.

Катя Мандрика — Project, Product Manager у компанії Skyeng.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Вхід вільний.

Общество It Анонс Книгарня Є

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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