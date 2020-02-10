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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49362

Директора шосткинской «Звезды» выпустили под залог

24 февраля директора Шосткинского казенного завода «Звезда» Геннадия Майданика освободили из-под стражи.

За него внесли залог в размере 126 120 грн. Именно такую альтернативу содержания под стражей 22 февраля Г.Майданику назначил следственный судья Заречного райсуда Сум Александр Капкин.

Теперь на г-на Майданика возложены обязанности: прибывать к следователю, прокурору и в суд с установленной периодичностью и сообщать им об изменении места жительства или работы.

Напомним: военная прокуратура вручила директору завода подозрение в получении неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем заключения договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, сообщил Андрей Киселев, пресс-секретарь военной прокуратуры Центрального региона, пишет Sumy.Today.

Право Взятка Геннадий Майданик Звезда

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