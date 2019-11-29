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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Унікальне зібрання творів Бориса Грінченка видали на Сумщині

До збірки входять фольклорні твори, зібрані Б. Грінченком у Нижній Сироватці Сумського району.

Саме в Н.Сироватку Грінченко приїхав 21-річним чоловіком разом зі своєю дружиною Марією Загірньою. Тут працював вчителем протягом 1884-1885 рр.

Нове видання містить фольклорні записи, які Борис Грінченко та його учні зробили у селі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії (нині Сумський район Сумської області).

Ці записи були опубліковані разом з іншими матеріалами, надісланими з інших регіонів, у трьох томах «Етнографічних матеріалів, зібраних у Чернігівській і сусідній з нею губерніях» (Чернігів, 1895,1897, 1899), а також у збірнику «З вуст народу» (Чернігів, 1901).

Ці видання давно стали раритетом, і сучасний читач позбавлений можливості з ними познайомитися. Певну складність становить і те, що надруковані вони т.зв. «ярижкою» — російською абеткою ХІХ століття, застосованої до української мови, оскільки після Емського указу 1876 року українська абетка, зокрема «кулішівка», була заборонена до 1905 року. Хоча сам Б. Грінченко записував фольклорні твори і укладав з них картотеку українською абеткою.

«Особливий інтерес становить регіональний аспект видання, оскільки вчителювання Б. Грінченка у Нижній Сироватці було хоч і коротким, але значимим з педагогічної точки зору, фольклорно-збирацької і літературної, адже тут народилися сюжети кількох його ранніх творів.

Записи, здійснені Б. Грінченком та кількома його учнями, позначені ретельним науковим підходом: записи передають мовні особливості регіону, зазначено, від кого записано твір (стать, вік).

На окрему увагу заслуговує запропонована Б. Грінченком систематизація творів, яку збережено і у пропонованому збірнику: до прозових творів віднесено легенди, перекази і казки, окремо розташовані паремійні твори, пісенний розділ поділено на «пісні культу і періодичні», «пісні життя особистого», «пісні життя сімейного», «дитячі пісні й грання», «пісні життя економічного і станового», «пісні життя політичного». Окремий розлогий розділ становить запис весільного обряду та пісень, що його супроводжують», — коментує канд.філол.наук, доцент Сергій П’ятаченко.

Окремі з цих пісень передруковувалися в різних виданнях, зокрема запис весільного обряду з Нижньої Сироватки був поданий у збірнику «Весілля» (К., 1970, кн.1), але окремо тексти з Нижньої Сироватки не передруковувалися і не аналізувалися. У цьому полягає новизна цього видання.

Ідея перевидати збірку, в котрій містяться матеріали зібрані саме на Сумщині, належить керівнику медіа-платформи «Спецкор» Анні Валевській.

«Ідея з’явилася, коли ми знімали програму про Грінченка для проекту «Свої» спільно з Управління молоді та спорту Сумської ОДА. Поспілкувавшись із Сергієм П‘ятаченком, з‘ясували, що фольклорний тритомник видавався лише раз і почитати його — велика проблема. Тому і вирішили оновити це видання. Дякую колегам-депутатам Сумської районної ради за те, що підтримали виділити кошти на цю книгу, районній адміністрації та відділу культури — за організацію процесу.

Адже фольклор — це не просто казочки-прислів’я. Це відбиток реального життя і побуту, свідчення того, що українська для нас рідна, жива. Не книжна, а справжня, побутова.

Ця книга — унікальний відбиток мовного і поведінкового коду одного слобожанського села. Я безмежно щаслива, що вона побачила світ і вдячна всім, хто підтримав і долучився! Це вперше зібрані саме ті матеріали, які Грінченко записав на Сумщині», — розповіла Валевська.

Сумському районному бюджету книга обійшлася в 90 тисяч гривень. Незабаром її презентація відбудеться в школі Нижньої Сироватки. Та буде поширена в бібліотеки Сумського району, пише Спецкор.

Общество Богдан Гринченко Книга

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