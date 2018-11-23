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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53447

На Сумщине телеканалы «1+1» и «Интер» отключили свои аналоговые передатчики

Компании обратились с соответствующим заявлением о переоформлении лицензии в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Всего ООО «ТРК «Студия 1+1» изъяла из лицензии 323 канала вещания; ЗАО «Телеканал «Интер» - 364.

Таким образом, аналоговые передатчики «1+1» и «Интера», установленные на башнях в Шостке, Белополье, Сумах, Тростянце, в настоящее время отключены.

В области пока продолжают вещание в аналоговом формате 7 всеукраинских телеканалов, передатчики которых установлены на башнях Концерна РРТ:

- Сумы (ICTV, СТБ, ICTV, Новый канал, Украина, Телеодин)

- Тростянец (ТЕТ, ICTV, Новый канал);

- Шостка (ICTV, Украина, 5 канал, ТЕТ).

На Белопольский башни Концерна РРТ замолчали все аналоговые передатчики.

Напомним, что ОАО «НСТУ» прекратило трансляцию программ UA:ПЕРШИЙ в аналоговом формате еще в мае 2019 года. Также в связи с переходом на цифровой формат аннулировали лицензии на аналоговое вещание местные и региональные вещатели МИ РТВ-Центр «Вежа» (Конотоп), ООО «ТРК «Акадо ТБ» (Конотоп) и ООО «ТРК «Видикон» (г. Сумы).

«Последним из могикан» остаются местные вещатели ЧАО «Шосткинская телевизионная компания «Телеком-Сервис» и телерадиокомпания «Пульсар РТВ» (Ахтырка), вещающие в аналоговом формате, сообщила представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.

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