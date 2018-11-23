На Сумщине телеканалы «1+1» и «Интер» отключили свои аналоговые передатчики

Всего ООО «ТРК «Студия 1+1» изъяла из лицензии 323 канала вещания; ЗАО «Телеканал «Интер» - 364.
Таким образом, аналоговые передатчики «1+1» и «Интера», установленные на башнях в Шостке, Белополье, Сумах, Тростянце, в настоящее время отключены.
В области пока продолжают вещание в аналоговом формате 7 всеукраинских телеканалов, передатчики которых установлены на башнях Концерна РРТ:
- Сумы (ICTV, СТБ, ICTV, Новый канал, Украина, Телеодин)
- Тростянец (ТЕТ, ICTV, Новый канал);
- Шостка (ICTV, Украина, 5 канал, ТЕТ).
На Белопольский башни Концерна РРТ замолчали все аналоговые передатчики.
Напомним, что ОАО «НСТУ» прекратило трансляцию программ UA:ПЕРШИЙ в аналоговом формате еще в мае 2019 года. Также в связи с переходом на цифровой формат аннулировали лицензии на аналоговое вещание местные и региональные вещатели МИ РТВ-Центр «Вежа» (Конотоп), ООО «ТРК «Акадо ТБ» (Конотоп) и ООО «ТРК «Видикон» (г. Сумы).
«Последним из могикан» остаются местные вещатели ЧАО «Шосткинская телевизионная компания «Телеком-Сервис» и телерадиокомпания «Пульсар РТВ» (Ахтырка), вещающие в аналоговом формате, сообщила представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.
Ради этого в январе 2020 года медиагруппы планируют передать права на спутниковую ретрансляцию провайдерам программной услуги ООО «Вижн ТВ» (VIASAT)...
Сегодня, 22 марта, в 16.10 восстановили вещание с Белопольской телевышки....
Не успели решить проблему в Шостке, как энергетики сообщили Сумскому филиалу Концерна РРТ о прекращении поставок електроренергии к передатчикам, установленных...
Сумской филиал Концерна РРТ нашел средства для частичного погашения долга перед ПАО «Сумыоблэнерго»....
Победу в двух номинациях на XIV Всеукраинском конкурсе телевизионных программ «Мир спорта» получили участники учебной телестудии «СтудTV «11 этаж» кафедры...